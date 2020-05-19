ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

18 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Богданівки противник застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети.

Неподалік Тарамчука, Красногорівки та Широкиного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч з Новотошківським збройні формування РФ використовували 82 мм міномети та автоматичні станкові гранатомети.

По околицях Новолуганського та тричі біля Луганського російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поруч з Південним окупанти застосовували підствольні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а неподалік Новоолександрівки – автоматичні станкові гранатомети.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 18 травня наші воїни знищили одного російського окупанта.

Від початку поточної доби, 19 травня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового відкривали вогонь з 120 мм та 82 мм мінометів. Захисників Новотошківського ворог обстріляв з мінометів 120-го калібру.

За поточну добу, 19 травня, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, Наєв розповів, як коронавірус впливає на проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.