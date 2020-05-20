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Президент вважає, що мер Черкас поводився некоректно

Президент вважає, що мер Черкас поводився некоректно
13:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Розпочинати ж конфронтацію після того, як боротьба з коронавірусом у державі була налагоджена, Президент вважає "політичною боротьбою".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що мер Черкас Анатолій Бондаренко поводився некоректно, оголошуючи про пом&#39;якшення карантину попри рішення вищих державних органів. Про це глава держави сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що він себе поводив некоректно", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що на початок карантину в Україні були порожні аптеки, порожні лікарні, порожній Держрезерв, не було апаратів ШВЛ, працювало лише п'ять лабораторій, які могли тестувати на COVID-19, не вистачало ліжок у медзакладах, була скорочена вертикаль санітарних лікарів.

"Де був мер Черкас два місяці тому? Де його звернення до мене: "чим я можу допомогти владі?" Де його літаки, які прилітали і наповнювали лікарні, аптеки Черкас? Де наповнення Держрезерву? Де його особисті гроші?" - риторично запитав Зеленський.

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"Це якась політична боротьба. Але з ким він бореться? Хай іде в мери, це місцева влада", - зазначив він.

При цьому Зеленський наголосив, що з таким "бандитом", який "має 19 кримінальних проваджень", він "за стіл не сяде", але люди можуть обирати таких мерів, яких хочуть.

Виконавчий комітет Черкаської міської ради своїм рішенням від 30 квітня дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

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Президент, Зеленский, Бондаренко, Карантин, Черкаси.
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