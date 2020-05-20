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Бойовики 6 разів обстрілювали українські позиції

Бойовики 6 разів обстрілювали українські позиції
13:02 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Наші воїни тримають ситуацію під повним контролем і готові жорстко припиняти будь-які спроби противника її дестабілізувати.

Від початку доби, станом на 12:30, незаконні збройні формування 6 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Про це під час щоденного брифінгу повідомив полковник Максим Праута, передає УНН.

“Щодо обстановки на лінії фронту станом на 12.30 сьогодні. На Луганському напрямку противник відкривав вогонь двічі у ранковий час”, — сказав Максим Праута.

Він зазначив, що після 8-ї години на наших позиціях обладнаних неподалік населеного пункту Шуми розірвалися 11 мін калібру 82 мм. О 9-й годині розпочався обстріл з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил неподалік Оріхового, який тривав 40 хвилин.

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“Вгамувати окупантів вдалося вогнем з гранатометів та кулеметів. На Донецькому напрямку у нічний час російсько-окупаційні війська здійснили 2 вогневі провокації із використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Богданівки. А поблизу Красногорівки з о пів на 6-ту ранку застосували міномет 120-го калібру, випустивши 20 мін. Крім того, з автоматичного гранатомету, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по військовослужбовцях Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля Павлополя. За поточну добу втрат серед українських захисників немає, втрати ворога уточнюються”, — зазначив Максим Праута.

“Додам, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано”, — сказав Максим Праута.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, бойовики 10 разів обстріляли українські позиції.

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Армия, Донбас, ЗСУ, ООС, Бойовики, Порушення тиші.
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