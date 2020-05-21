ООС: бойовики 18 разів обстріляли українські позиції, є загиблі і поранені

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

20 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один загинув.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам’янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру.

З настанням темряви неподалік Мар’їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.

Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби, 21 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, на Луганщині під час виконання завдання штабу Операції об’єднаних сил (ООС) загинув командир батальйону "Луганськ-1" Сергій Гурбанов.