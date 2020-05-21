Правоохоронця затримали під час збуту 300 грамів амфетаміну

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Працівника Управління патрульної поліції у Львові затримали під час збуту 300 грамів амфетаміну на загальну суму 54 000 гривень.

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали працівника Управління патрульної поліції у місті Львові під час збуту психотропної речовини (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередньою інформацією, правоохоронець облаштував лабораторію для виготовлення наркотичних речовин в квартирі, де виготовляв психотропну речовину — амфетамін, для подальшого збуту за допомогою спільників.

“20 травня 2020 року слідчі ДБР затримали поліцейського у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час збуту 300 грамів амфетаміну на загальну суму 54 000 гривень”, — зазначається в повідомленні.

Також наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, на Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який займався продажем наркотиків.