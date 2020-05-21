У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі

Новини України:У Києві з 1 червня розпочнуть працювати дитячі садочки та школи для випускників 11 класів, які складатимуть ЗНО.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 червня в столиці розпочнуть працювати: дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО, а також заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів", - сказав Кличко.

Також, за його словами, з 1 червня відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів).

Крім того, відкриють у столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Водночас Кличко наголосив, що всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Напередодні, 20 травня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про послаблення карантину з 22 травня. Зокрема, уряд дозволив відвідування з 25 травня дитячих садків. Водночас мер Києва заявив, що у столиці відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду, оскільки необхідно створити безпечні умови для дітей.