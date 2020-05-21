Скачать
Четвер, 21.05.2020
Україні цьогоріч необхідно запозичити близько 457 мільярдів
Україні цьогоріч необхідно запозичити близько 457 мільярдів
У Грузії скасували надзвичайний стан через коронавірус
У Грузії скасували надзвичайний стан через коронавірус
18-річний український баскетболіст Шульга продовжить кар'єру в NCAA
18-річний український баскетболіст Шульга продовжить кар'єру в NCAA
Астрологи назвали найпривабливіших чоловіків за знаком Зодіаку
Астрологи назвали найпривабливіших чоловіків за знаком Зодіаку

У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі

У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
13:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:У Києві з 1 червня розпочнуть працювати дитячі садочки та школи для випускників 11 класів, які складатимуть ЗНО.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 червня в столиці розпочнуть працювати: дитячі садочки та школи для випускників 11-х класів, що складатимуть ЗНО, а також заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів", - сказав Кличко.

Також, за його словами, з 1 червня відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи, спорткомплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів).

Крім того, відкриють у столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Водночас Кличко наголосив, що всі заплановані послаблення будуть запроваджені та діятимуть, якщо не погіршиться ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Напередодні, 20 травня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про послаблення карантину з 22 травня. Зокрема, уряд дозволив відвідування з 25 травня дитячих садків. Водночас мер Києва заявив, що у столиці відкриття садків та шкіл буде можливим для відвідування не раніше, ніж через 10-14 днів після рішення уряду, оскільки необхідно створити безпечні умови для дітей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, ЗНО, Київ, Школи, Студенти, Відкриття, Дитячі садки.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle
02 Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені
03 Суперциклон "Амфан" завдав удару по Індії та Бангладеш: пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину
04 Підтримка національного виробника: французький уряд замовив більше мільярда санітарних масок
05 У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
Росія збільшує кількість зброї за 60 км від українського кордону
Росія збільшує кількість зброї за 60 км від українського кордону
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Став відомий прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Став відомий прогноз погоди в Україні до кінця тижня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся