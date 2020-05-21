Киянки замовила вбивство коханки свого чоловіка

Новини України:Аби викрити зловмисницю, правоохоронці інсценували вбивство жертви.

Слідчі Національної поліції скерували до суду обвинувальний акт щодо замовниці вбивства коханки свого чоловіка.

Як повідомляє Управління комунікації Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо організатора вчинення замовного умисного вбивства.

Восени 2019 року правоохоронці отримали оперативну інформацію про пошук жителькою Києва виконавця вчинення вбивства.

«За винагороду у 10 тис. доларів жінка хотіла «позбутися» коханки свого чоловіка. Замовниця передала виконавцю дані потерпілої та першу частину «оплати» - 4 тис. доларів», - йдеться у повідомленні.

У подальшому правоохоронці провели спецоперацію з інсценуванням вбивства жертви. Відтак у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України правоохоронці затримали замовницю відразу ж після передачі «виконавцю» решти грошей - 6 тис. доларів.

Підозрюваній інкриміновано вчинення злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення), ч.3 ст. 27 та ч.2 ст. 15 Кримінального кодексу України. Затриманій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або ж довічне ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, Деснянський районний суд Києва засудив до 9 років позбавлення волі чоловіка, який намагався підірвати гранатою двох поліцейських.