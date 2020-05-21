Скачать
Четвер, 21.05.2020
Європі радять готуватися до другої хвилі COVID-19
Європі радять готуватися до другої хвилі COVID-19
У Грузії скасували надзвичайний стан через коронавірус
У Грузії скасували надзвичайний стан через коронавірус
Інтер готовий платити Кавані 5 мільйонів євро на рік
Інтер готовий платити Кавані 5 мільйонів євро на рік
Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці
Настя Каменських здивувала етнічним образом вишиванці

У Полтаві пам’ятники одягнули у вишиванки

У Полтаві пам’ятники одягнули у вишиванки
17:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новини України:У Полтаві п’ять пам’ятників – Івану Котляревському, Тарасу Шевченку, Миколі Гоголю, гетьману Івану Мазепі й легендарній українській народній співачці та поетесі Марусі Чурай – сьогодні прикрашені сорочками-вишиванками.

Мазепа “отримав” мегавишиванку довжиною 1,2 метра і шириною 3 метри. Про це кореспонденту Укрінформу повідомила одна з учасниць акції директорка творчого культурно-освітнього центру «Артландія» Ірина Григорова.

«Як на мене, найкраще національне вбрання «сіло» на Марусю Чурай. Напередодні ми зробили заміри верхньої частини пам’ятника, і я буквально за ніч пошила сорочку з гарного білого лляного полотна, оздобивши горловину тканим мереживом. Однак, коли сьогодні зранку працівники комунального підприємства «Декоративні культури» почали надягати одежину на пам’ятник, виявилося, що вона замала. Довелося терміново доточувати по двадцять сантиметрів по боках», - розповіла Григорова.

Також пам’ятник “отримав” червоний пояс із візерунком, і вийшло так, наче сорочка з напуском заправлена у спідницю. На шию Марусі Чурай наділи червоне намисто, а на голову двометровий вінок з декоративних квітів, до якого прикріплені різнокольорові атласні стрічки.

Вишиванки розмірів максі на пам’ятниках знаним літераторам прикрашені кольоровим декором, що імітує вишивку, і просто прикріплені на погруддях. Гоголеві у гардеробі Будинку культури знайшли ще й голубу свитку – в тон декору на горловині, й накинули на плече. Вишивка на сороці Тарасу Шевченка – зелена, а для Івана Котляревського підготували сорочку в червоно-чорних кольорах.

Пам’ятник гетьману Івану Мазепі прикрашали місцеві «свободівці». Його мегавишиванка довжиною 1,2 метра і шириною 3 метри не нова – вона була пошита минулоріч десятьма полтавськими майстринями.

Фото: facebook/Ірина Григорова

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Полтава, Памятники, День Вишиванки, Одягнули.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День вишиванки 2020: Google створив святковий Doodle
02 Командир батальйону "Луганськ-1" загинув на Донбасі: ще троє бійців поранені
03 Суперциклон "Амфан" завдав удару по Індії та Бангладеш: пориви вітру сягають 180 кілометрів на годину
04 Підтримка національного виробника: французький уряд замовив більше мільярда санітарних масок
05 Президент України та перша леді подарували лідерам країн світу українські вишиванки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
У Києві з 1 червня відкриють дитсадки, зони відпочинку та пляжі
Експерти назвали головні досягнення Зеленського при владі
Експерти назвали головні досягнення Зеленського при владі
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Канал NewsOne перевірять через заяви про єврейські дивізії СС
Вихователі повинні будуть стежити, щоб діти були у масках
Вихователі повинні будуть стежити, щоб діти були у масках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся