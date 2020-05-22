Від заморозків до 18 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні

Новини України:Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

По Україні сьогодні місцями пройдуть невеликі дощі, уночі - заморозки, удень - до 18 градусів тепла.

"22 травня вночі у Чернігівській, Сумській, вранці та вдень у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів", - йдеться у повідомленні.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°, на півдні країни 5-10°, у західних областях на поверхні ґрунту, у Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 9-14° тепла, у південній частині країни та на Закарпатті 13-18°.

Нагадаємо, метеорологи дали прогноз погоди на початок літа.