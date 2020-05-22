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У Запорізькій області чоловік облився бензином та підпалив себе

У Запорізькій області чоловік облився бензином та підпалив себе
09:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Що стало причиною такого вчинку - невідомо.

В с. Новоолексіївка Запорізькій області чоловік скоїв самопідпал.

Чоловік 52 років облив себе бензином і підпалив, повідомляє ria-m.tv.

Як повідомляється, на місці події працювала фельдшерська бригада.

За даними видання, потерпілий отримав термічні опіки 1-2 ступеня тулуба. Він був госпіталізований до Приморської ЦРЛ.

Причини, що штовхнули потерпілого на такий відчайдушний крок, не повідомляються.

Як повідомляв УНІАН, у Росії послушник Троїце-Сергієвої лаври Дмитро Пелипенко спалив себе живцем, дізнавшись, що заразився коронавірусом.

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Бензин, Запорізька область, Чоловік, Підпалив себе.
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