Масове вбивство: на Житомирщині киянин розстріляв сімох людей

Новини України:Зловмисника затримано, він знаходиться під вартою.

У Житомирській області сталося страшне вбивство - чоловік розстріляв відразу сімох людей.

Подробиці трагедії розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на сторінці в Facebook.

За його словами, в лісах на березі ставка в районі села Новоселиця (Попільнянський район) відпочивала компанія киян, які раніше неодноразово збиралися там для риболовлі.

"Всього за даними слідства їх було 9 осіб, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р. Після розпиття спиртних напоїв шестеро відпочивальників лягли спати в окремому на береги ставка сарайчику. Двоє залишилися розпивати спиртні напої з орендарем ставка. Близько першої години ночі, орендар ставка, професійний мисливець, на грунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати гостей з належної йому гладкоствольної мисливської рушниці марки "ІЖ". Спочатку він убив двох, що залишалися з ним поруч з ним. Потім почав розстрілювати шістьох сплячих. Всього він встиг розстріляти сімох людей", - розповів Геращенко.

Підозрюваного у вбивстві затримали, він перебуває під вартою.

"Рушницю, з якої було здійснено масове вбивство вилучено. Затриманий буде направлений на судово-психіатричну експертизу, після чого суд вирішить, нормальний він чи ні. Думаю, що суд не буде мати іншого рішення як довічне позбавлення волі для людини позбавив життя сімох", - написав заступник глави МВС.