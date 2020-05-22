Скачать
П'ятниця, 22.05.2020
Зеленський підписав закон про нові правила оподаткування для бізнесу
Зеленський підписав закон про нові правила оподаткування для бізнесу
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Число жертв тропічного циклону "Ампан" в Індії збільшилося до 72 осіб
Леброн Джеймс разом з гравцями Лейкерс проводить закриті тренування
Леброн Джеймс разом з гравцями Лейкерс проводить закриті тренування
У Сонячній системі виявили новий вид загадкових космічних тіл
У Сонячній системі виявили новий вид загадкових космічних тіл

Вінниця здобула престижну Відзнаку Ради Європи

Вінниця здобула престижну Відзнаку Ради Європи
12:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Вінниця здобула престижну Почесну відзнаку Ради Європи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Гарна новина - Вінниця отримала Почесну відзнаку Ради Європи. Вітаю вінничан з престижною європейською нагородою – це результат усієї громади», - повідомив Моргунов.

За його словами, Європейська відзнака - це вже третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила Вінниці. Раніше місто нагороджувалось Європейським дипломом та Почесним Прапором. Європейська відзнака - це передостанній рівень до найвищої нагороди ПАРЄ - Призу Європи.

Традиційно щороку в ПАРЄ визначають переможців серед громад, які не просто сповідують європейські цінності, а реалізують власні інноваційні проєкти та діляться досвідом з іншими. За першість змагаються муніципалітети 47 європейських держав.

19 травня 2020 року підкомітет з питань Призу Європи ухвалив рішення про присвоєння 8 Почесних відзнак (муніципалітетам Франції, Німеччини, Італії, Сербії, Туреччини та України), 6 Почесних прапорів (муніципалітетам Німеччини, Польщі, Іспанії, Туреччини та України) та 12 Європейських дипломів (муніципалітетам Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини та України), відзнаки яких є частиною Призу Європи.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вінниця, Рада Європи, Відзнака.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 20148 випадків коронавірусної хвороби
02 Циклон "Амфан" в Індії та Бангладеш: уже понад 80 загиблих
03 Християни східного обряду святкують “весняного” Миколая
04 Шість університетів з України ввійшли до списку найкращих вишів у світі
05 Кім Чен Ин не з'являвся на публіці три тижні
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Кривому Розі викрили порностудію
У Кривому Розі викрили порностудію
Україна отримала від Азербайджану гуманітарний вантаж
Україна отримала від Азербайджану гуманітарний вантаж
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Авіакатастрофа у Пакистані: посольство перевіряє, чи були на борту українці
Зірку &quot;Гаррі Поттера&quot; Руперта Грінта уперше &quot;спіймали&quot; з новонародженою донькою
Зірку "Гаррі Поттера" Руперта Грінта уперше "спіймали" з новонародженою донькою
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся