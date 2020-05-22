Вінниця здобула престижну Відзнаку Ради Європи

Новини України:Вінниця здобула престижну Почесну відзнаку Ради Європи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Гарна новина - Вінниця отримала Почесну відзнаку Ради Європи. Вітаю вінничан з престижною європейською нагородою – це результат усієї громади», - повідомив Моргунов.

За його словами, Європейська відзнака - це вже третя премія, яку Парламентська асамблея Ради Європи присудила Вінниці. Раніше місто нагороджувалось Європейським дипломом та Почесним Прапором. Європейська відзнака - це передостанній рівень до найвищої нагороди ПАРЄ - Призу Європи.

Традиційно щороку в ПАРЄ визначають переможців серед громад, які не просто сповідують європейські цінності, а реалізують власні інноваційні проєкти та діляться досвідом з іншими. За першість змагаються муніципалітети 47 європейських держав.

19 травня 2020 року підкомітет з питань Призу Європи ухвалив рішення про присвоєння 8 Почесних відзнак (муніципалітетам Франції, Німеччини, Італії, Сербії, Туреччини та України), 6 Почесних прапорів (муніципалітетам Німеччини, Польщі, Іспанії, Туреччини та України) та 12 Європейських дипломів (муніципалітетам Австрії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини та України), відзнаки яких є частиною Призу Європи.