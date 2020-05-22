У Кривому Розі викрили порностудію

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.

У Кривому Розі припинили діяльність порностудії, на якій виготовляли та розповсюджували порнографічний контент.

"Криворізькою місцевою прокуратурою №1 спільно зі співробітниками Криворізького та Металургійного відділу поліції ГУНП в області викрито та припинено діяльність порностудії. Так, в ході проведення санкціонованих обшуків у двох квартирах у місті Кривому Розі, де функціонувала порностудія, правоохоронними органами виявлено та вилучено технічне обладнання та приладдя, яке використовувалось для виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічного контенту: ноутбуки, вебкамери, мобільні телефони, банківські картки та аксесуари інтимного характеру", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.3 ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), наразі триває. Встановлюються причетні до злочину особи.

Нагадаємо, у Запорізькій області викрили діяльність порностудії.