У Києві повідомили про підозру чоловіку через побиття поліцейського

Новини України:У Києві чоловік кастетом побив поліцейського.

У Києві повідомили про підозру 30-річному чоловіку, який підозрюється у побитті поліцейського кастетом по голові. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

“...повідомлено про підозру 30-річному киянину, який заподіяв численних тілесних ушкоджень працівнику поліції”, — сказано у повідомленні.

Встановлено, що 20 травня 2020 року правоохоронець прибув за місцем проживання 30-річного чоловіка, який перебуває під слідством за вчинення замаху на грабіж з метою вручення повістки про виклик до слідчого.

Однак після пред’явлення правоохоронцем службового посвідчення, зловмисник, будучи обізнаним про мету його візиту, завдав поліцейському численні удари металевим предметом (ймовірно, кастетом) по голові.

Зазначається, що чоловіка затримали на місці злочину. Правоохоронець з множинними травмами був госпіталізований.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, у Львові розпочали кримінальне провадження за фактом побиття патрульного.