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Субота, 23.05.2020

З Чорнобильської зони хотіли вивезти 150 кілограмів рогів

«Сьогодні, реалізовуючи завчасно надану оперативними підрозділами інформацію, прикордонники Житомирського загону спільно із співробітниками Національної поліції виявили трьох осіб, які незаконно проникли в Чорнобильську зону. Чоловіки, як в подальшому з’ясувалось, жителі Київщини, потрапили в зону відчуження в обхід контрольних постів... На момент виявлення вони назбирали понад 60 рогових утворень диких тварин загальною вагою понад 150 кг. Наразі роги вилучено», - йдеться у повідомленні. На правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення», рішення по яких прийматиме суд. Крім цього, за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 267-1 ККУ «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки» прикордонниками направлено відповідне повідомлення до Національної поліції.
Укринформ
Фото: ДПС України
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Чорнобиль, Чорнобильска зона, Роги, Бракон'єрство.
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