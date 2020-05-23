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У КМДА відреагували на скасування пішохідної зони на Подолі

У КМДА відреагували на скасування пішохідної зони на Подолі
12:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Київській міській державній адміністрації наголошують, що пішохідна зона на вулиці Сагайдачного та на Контрактовій площі повинна бути.

Про це на брифінгу в суботу, 21 травня, заявив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позиція міста, незалежно від рішення суду, не змінилася. Протягом останніх трьох років ми працюємо над тим, щоб розвивати центральну частину міста, покращувати її туристичну привабливість, для створення комфортних умов відпочинку киян та гостей міста. І те рішення, яке було прийнято понад два роки тому про створення пішохідної зони, продемонструвало що рішення вірне і що кияни та гості міста задоволені тим режимом роботи Контрактової площі та Сагайдачного саме в пішохідному форматі", - сказав він.

Він зазначив, що столична влада працює над тим, щоб наступного року розпочати реконструкції Контрактової площі та Сагайдачного.

"У рішенні суду, про яке ми дізналися зі ЗМІ, вказано про те, що 6 фізичних осіб звернулися до суду про порушення їхніх прав і створення їм якихось перешкод. Ми не розуміємо, що це за перешкоди для шести людей, вони б могли публічно про це заявити. Ми не відмовляємося від прийнятого раніше рішення і працюватимемо над тим, щоб ця територія розвивалася", - сказав він.

Столичне метро запрацює з 25 травня

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації про запровадження пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі у столиці.

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Все по темі:

КМДА, Поділ, Піщохідна зона, Окружний адмінсуд Києва.
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