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ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є поранений

ООС: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є поранений
09:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. 

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог тричі обстрілював околиці Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а пообіді та з настанням темряви — із артилерійських систем калібру 122 мм, використавши 32 артилерійських снаряди.

Зокрема, біля Авдіївки та двічі поблизу Гнутового противник задіяв 120 мм міномети. А неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

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У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів. Неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь по наших позиціях з 82 мм мінометів.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

“Утримуючи оборону та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність”, — повідомили військовослужбовці.

За даними розвідки, 23 травня наші воїни знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.

“Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо, у Вишгороді під час сутички з малолітніми вбито айдарівця з позивним “Корнєй”.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
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