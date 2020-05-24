Скачать
Неділя, 24.05.2020
За два місяці пандемії 25 найбагатших людей світу заробили ще $255 мільярдів
За два місяці пандемії 25 найбагатших людей світу заробили ще $255 мільярдів
На Майдані проходить акція "Стоп реванш"
На Майдані проходить акція "Стоп реванш"
Гравці Мілана здали повторні тести на коронавірус
Гравці Мілана здали повторні тести на коронавірус
Балерина Катерина Кухар розповіла, як підтримує форму на карантині
Балерина Катерина Кухар розповіла, як підтримує форму на карантині

На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі

На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі
12:05 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини України:Найближчої доби, 25 травня, вологе повітря із заходу охопить більшу частину території України, крім східних областей, збережеться прохолодна, як для цієї пори року, погода.

Найближчої доби, 25 травня, вологе повітря із заходу охопить більшу частину території України, крім східних областей, збережеться прохолодна, як для цієї пори року, погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі в центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, вдень у всій в Україні, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі; на решті територій - без суттєвих опадів. Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°, у південних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві - короткочасні дощі; температура вночі 7-9°, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час спостережень 25 травня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 30,7 градусів тепла в 2007 році, а найнижчу вночі – на позначці 2,6 градуса вище нуля в 1909 році.

У вівторок, 26 травня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі в західних областях без опадів. Вітер північний, на правобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 12-17°, в Закарпатті та на крайньому півдні країни 16-21°.

У Києві 26 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень - 15°.

24 травня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 14-18°, у Дніпрі біля Києва 13°.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Синоптики, Україна, Дощі, Регіони, Похолодання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ураза-Байрам 2020: найкращі привітання у листівках і картинках
02 У Мексиці стався потужний землетрус
03 Вчені спрогнозували можливе закінчення пандемії COVID-19 в грудні цього року
04 Авіакомпанія Lauda закриває свою базу у Відні
05 New York Times відвела першу шпальту газети для імен жертв COVID-19 в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З початку травня на водоймах в Україні загинуло більш як півсотні осіб
З початку травня на водоймах в Україні загинуло більш як півсотні осіб
Кількість випадків коронавірусу у Польщі перевищила 21,2 тисячі
Кількість випадків коронавірусу у Польщі перевищила 21,2 тисячі
Представники України та Енергоспівтовариства обговорили стабілізацію українського енергоринку
Представники України та Енергоспівтовариства обговорили стабілізацію українського енергоринку
Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся