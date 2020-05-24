На початку тижня Україні збережеться прохолодна погода, в більшості областей пройдуть короткочасні дощі

Новини України:Найближчої доби, 25 травня, вологе повітря із заходу охопить більшу частину території України, крім східних областей, збережеться прохолодна, як для цієї пори року, погода.

Найближчої доби, 25 травня, вологе повітря із заходу охопить більшу частину території України, крім східних областей, збережеться прохолодна, як для цієї пори року, погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі в центральних, більшості південних, Житомирській та Київській областях, вдень у всій в Україні, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі; на решті територій - без суттєвих опадів. Вітер північний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 13-18°, у південних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°.

У Києві - короткочасні дощі; температура вночі 7-9°, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві за весь час спостережень 25 травня найвищу температуру вдень було зафіксовано на позначці 30,7 градусів тепла в 2007 році, а найнижчу вночі – на позначці 2,6 градуса вище нуля в 1909 році.

У вівторок, 26 травня, на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі в західних областях без опадів. Вітер північний, на правобережжі південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°; вдень 12-17°, в Закарпатті та на крайньому півдні країни 16-21°.

У Києві 26 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень - 15°.

24 травня о 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях була 14-18°, у Дніпрі біля Києва 13°.