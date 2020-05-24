З початку травня на водоймах в Україні загинуло більш як півсотні осіб

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

В Україні з початку травня на водоймах загинуло понад 50 осіб, серед них багато рибалок, які виходять у плавання на човнах під час оголошення штормового попередження.

"З початку травня на водоймах загинуло понад 50 осіб, серед яких чимало рибалок", - йдеться у повідомленні.

Так, рятувальники проводять з рибалками інформаційно-роз’яснювальну роботу, під час якої нагадують правила безпечного відпочинку біля води.

Відповідні розмови вже провели на Київщині та у Хмельницькій області.

Рятувальники закликали рибалок дотримуватись правил безпечної поведінки поблизу водойм та не палити очерет і суху рослинність.

Нагадаємо, що на Волині на приватному ставку-копанці, під час відпочинку впав у воду та потонув хлопчик 2013 року народження.