Сьогодні до другого етапу пом’якшень карантину не готові 9 областей

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з опублікованою таблицею показників для послаблення протиепідемічних заходів, станом на 24 травня, дев’ять областей не готові до ІІ етапу пом’якшення карантинних обмежень.

Так, у 6 областях показник інцидентності перевищує 12 на 100 тисяч населення. Серед таких областей: Волинська (15,13), Закарпатська (14,04), Київська (12,46), Львівська (12,51), Рівненська (25,24) та Чернівецька області (37,06).

За показником охоплення тестування, коли тестувати мають не менше 12 осіб на 100 тисяч населення, не готові до пом’якшень три області, а саме Дніпропетровська (10,01), Донецька (8,13) та Луганська (7,66) області.

У МОЗ повідомляють, що критеріям завантаженості ліжок – не більше 50%, відповідають усі регіони.

Однак, загалом, до ІІ етапу все ще не готові дев’ять областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області.

Нагадаємо, що найбільше хворих на COVID-19 за добу зафіксували у Чернівецькій та Рівненській областях, а також у місті Києві.