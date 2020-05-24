З початку доби бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових

Новини України:Про це повідомляє пресслужба ООС, інформує УНН.

З початку поточної доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових: поблизу Авдіївки, Кам'янки та Оріхового.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 сьогодні, 24 травня, в районі проведення ООС задокументовано 3 випадки відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що із мінометів 82-мм о 6:30 бойовики здійснили обстріл українських військових поблизу Авдіївки зі сторони Каштанового, використавши 20 мін, постріли РПГ і стрілкову зброю.

А о 6:50 відбувся обстріл біля Кам'янки 5-ма снарядами 122-мм із напрямку з Василівки.

В 9:00 військових обстріляли поблизу Оріхового. Бойовики випустили 12 мін 120-мм і 10 разів вистрілили із станкового протитанкового кулемету та кулеметів.

"Бойових втрат у лавах ЗСУ від початку цієї доби не обліковано, втрати противника уточнюються", - резюмували у Міноборони.

Як повідомлялося раніше в УНН, за минулу добу бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, є поранений.