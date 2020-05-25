Метро в Дніпрі досі не відкрилося

У Дніпрі, на відміну від Києва і Харкова, відкриття метрополітену поки відклали.
Підземку в Дніпрі планували відкрити вже сьогодні, 25 травня, разом із Києвом та Харковом, йдеться в сюжеті ТСН-Ранок.
Утім, рішення міської комісії досі немає, його мають ухвалити сьогодні впродовж дня.
Усе через плутанину із послабленням карантину в п'ятницю. У МОЗ до останнього вагалися, чи відкривати у місті метрополітен.
Дніпровська підземка не працює від 17 березня. Водночас тролейбуси та трамваї у місті вже відновили звичний режим роботи.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. Згідно з рішенням уряду, в країні відновлюють рух автобуси, маршрутки, тролейбуси та інший пасажирський автотранспорт. Метрополітен у містах відкрився 25 травня.