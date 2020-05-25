У перший день роботи київське метро напівпорожнє (Відео)

Черг не було ані біля кас, ані біля турнікетів чи у вестибюлі метро. У вагонах напівпорожньо, в середньому до 20 людей. На ескалаторі на переході з Майдану Незалежності на Хрещатик люди чітко дотримувались соціальної дистанції в 1,5 метра. У метро впускають у масках, просять дотримуватися безпечної дистанції, проте дозволяють заходити без рукавичок.