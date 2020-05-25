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Двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки на Київщині

Двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні жінки на Київщині
11:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новини України:Керівництво Нацполіції вирішило розформувати Кагарлицький відділ поліції після зґвалтування жінки двома поліцейськими.

У Київській області розформують Кагарлицький відділ поліції через підозру зґвалтування жінки двома поліцейськими.

Як ідеться у повідомленні на сайті Національної поліції, 24 травня до поліції надійшла інформація про те, що до місцевої лікарні звернулася жінка 1994 року народження із заявою про побиття та зґвалтування. З її слів, до цього причетні співробітники поліції.

Вказане повідомлення почали відпрацьовувати співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Двох співробітників Кагарлицького відділу поліції було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

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Вся інформація передана до Державного бюро розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу і прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про зґвалтування поліцейським неповнолітньої.

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Полиция, Підозра, Зґвалтування, Коронавірус, Київщина.
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