У Сумах на самоізоляції залишається 92 прибулих з-за кордону осіб

Новини України:За добу зафіксовано 259 нових випадків.

У Сумах на самоізоляції залишається 92 прибулих з-за кордону і зареєстрованих з моменту запровадження карантину осіб, що становить 5 відсотків від їх загальної кількості, для решти самоізоляція закінчилася. Про це у понеділок, 25 травня, під час проведення в Сумській міськраді апаратної наради, яка проходила в онлайн-режимі, сказав начальник міської оперативної служби «15-80» Валерій Марюхна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Постійно працює «гаряча лінія» відділу охорони здоров’я, і мешканці Сум звертаються за отриманням роз’яснень і за постановкою на облік. На сьогодні з початку карантинних заходів по Сумах зареєстровано 1751 людина, які прибули з інших країн і відправилися на самоізоляцію, за ними був встановлений медичний нагляд. Зокрема, минулого тижня з-за кордону прибуло 54 людини. Зараз на обліку залишилися 92 особи або 5 відсотків від їх загальної кількості. За рештою нагляд вже знято», - розповів Марюхна.

За інформацією в.о. начальника міського відділу охорони здоров’я Олени Чумаченко, станом на ранок 25 травня у Сумах підтверджено 42 випадкки захворювання коронавірусною інфекцією, з них 37 – у дорослих, 5 – у дітей. 24 хворих уже одужали. Із 18 осіб, котрі перебувають на лікуванні, шестеро дорослих госпіталізовані до КНП «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім. З. Красовицького», 12 лікуються вдома. Виявлено 171 собу, яка контактувала з хворими, і перебуваює під наглядом лікарів первинної ланки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 25 травня у Сумській області 166 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19: стільки ж, скільки було напередодні, з них 4 летальні. Вилікувалися 112 осіб,

Загалом в Україні на ранок 25 травня 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальних, 7234 пацієнти одужали.