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Вівторок, 26.05.2020
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Сьогодні в Україні пройдуть дощі, температура до +20°

Сьогодні в Україні пройдуть дощі, температура до +20°
09:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Дощі очікуються по всій країні.

26 травня в Україні буде прохолодно, у всіх регіонах пройдуть дощі.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. На сході пройдуть дощі, температура вночі до +7°, вдень до +16°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Вночі температура до +7°, вдень до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +7°, вдень до +16°.

У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до +8°, вдень до +16°. У центрі пройдуть дощі, температура вночі до +7°, вдень до +18°.

За народним прогнозом, 26 травня - Ликера Комарніца. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів. 

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Погода, Синоптики, Дощі, Регіони, 26 травня.
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