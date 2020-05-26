Сьогодні в Україні пройдуть дощі, температура до +20°

Новини України:Дощі очікуються по всій країні.

26 травня в Україні буде прохолодно, у всіх регіонах пройдуть дощі.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. На сході пройдуть дощі, температура вночі до +7°, вдень до +16°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Вночі температура до +7°, вдень до +20°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +7°, вдень до +16°.

У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до +8°, вдень до +16°. У центрі пройдуть дощі, температура вночі до +7°, вдень до +18°.

За народним прогнозом, 26 травня - Ликера Комарніца. Теплий вітер до цього періоду приносив з собою комарів.