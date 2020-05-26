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Під Одесою жінка померла через спробу аборту

Під Одесою жінка померла через спробу аборту
10:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Жінка сама собі зробила ін'єкцію, яка могла стати смертельною. Принаймні, так вона сказала поліцейським.

В Одеській області 35-річна жінка загинула через спробу аборту. Можливих причин смерті кілька. Це могла бути смертельна ін'єкція ветеринарного препарату. Крім цього, під час розтину у загиблої виявили розрив селезінки.

Позбутися дитини уколом ветеринарного препарату жінка намагалася вже на п'ятому місяці вагітності. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Жінка сама собі зробила ін'єкцію, яка могла стати смертельною. Принаймні, так вона сказала поліцейським за кілька годин до смерті. І потрапила до лікарні з кровотечею. Про подію не хотіла говорити навіть лікарям.

"Вона пояснила слідчим, що зробила собі ін'єкцію, в результаті якої у неї стався викидень. Вона довго не визнавали ні лікарям, ні співробітникам поліції. Ніхто не знав, тому що вона приховувала факт вагітності від своєї мами, від своїх дітей", - розповів керівник Татарбунарського відділення поліції Олександр Бодюл.

У селі впевнені, що вона заробляла сурогатним материнством і зважилася на аборт, коли від дитини відмовилися потенційні батьки. Мовляв, великий живіт бачили у жінки ще рік тому, але потім він раптово зник.

Зараз правоохоронці чекають на результати експертизи, яка встановить, чи робила жінка ін'єкцію сама, чи їй хтось допомагав. Версію із сурогатним материнством у поліції поки навіть не розглядають.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області поліція з'ясовує обставини смерті 11-річної дитини на операційному столі.

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Аборт, Одещина, Вагітність.
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