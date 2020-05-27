Сьогодні в Україні пройдуть дощі, на сході потепліє до +24°

Новини України:Найпрохолодніше буде в північних областях.

В середу, 27 травня, в Україні буде прохолодно, у всіх регіонах пройдуть дощі.

Прогноз погоди в Україні. На сході пройдуть дощі, температура вночі до +12°, вдень до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +10°, вдень до +21°.

На заході України пройдуть дощі. Температура вночі до +7°, вдень до +18°.

У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до +8°, вдень до +17°. В центрі місцями пройдуть дощі, температура вночі до +6°, вдень до +20°.

За народним прогнозом, 27 травня - Сидор Бокогрій. До цього часу переставали дути північні вітри, про що говорили: "На день Сидора відійдуть усі сивери".