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Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, є загиблий

Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
09:05 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомля УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли усі провокації ворога", - повідомили військовослужбовці.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

По околицях Новомихайлівки і Новотроїцького окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Пищевика та двічі біля Мар’їнки агресор у вечірній час вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього захисника. 

"Наші військовослужбовці чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські оборонці змусили окупантів згорнути свою збройну активність", - повідомили у штабі.

За даними розвідки, минулої доби українські воїни знищили одного та поранили щонайменше ще одного окупанта.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували в пресцентрі.

Нагадаємо, Україна при ООН закликала РФ відмовитись від логіки війни.

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РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
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