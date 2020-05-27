На ринку з'явилася рання черешня: звідки везуть і скільки коштує

Новини України:Черешня на 40% дорожча, ніж минулого року.

На ринку з'явилася перша рання черешня з Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Закарпатської областей.

Про це розповіли в Сніданку з 1+1.

Гуртовики продають кілограм солодкої ягоди по 55-70 гривень. Це на 40% дорожче, ніж минулого року. Виробники кажуть, що масово черешня надійде у продаж не раніше початку червня.

Садівники стурбовані, тому що дощі, які спостерігаються зараз по всій території України, можуть негативно вплинути на врожай і якість черешні. Черешневі сади також суттєво постраждали від весняних заморозків.

Як повідомлялося, на ринку з'явилася молода полуниця. Зараз можна купити, в основному полуницю, яка вирощена в теплицях. Вона дорожча, ніж звичайна ґрунтова.