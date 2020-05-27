Скачать
Середа, 27.05.2020
Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану
Зеленський провів перемовини з президентом Азербайджану
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Мілан цікавиться Йовічем і Міліком на позицію центрфорварда
Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти
Петрів піст 2020: дата початку й закінчення, що заборонено їсти

Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації

Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації
13:20 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це заявив адвокат Бондаренка Денис Ципін у відеозверненні, передає УНН.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва проти Президента України Володимира Зеленського про захист честі й гідності.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам’ятаємо, що кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка "бандитом" – ось відповідь. Наш справедливий Печерський районний суд Києва розгляне позовну заяву і визнає, хто правий, а хто ні, і чи може Президент України називати будь-кого у цій країні "бандитом". Я вважаю, що це незаконно, тож побачимо, і побачимось з Президентом України у суді", - заявив він.

Як компенсацію, за словами адвоката, Бондаренко просить стягнути 1 гривню.

"...Сам факт подачі до суду, стягнення з Президента 1 гривні, яку він має витягнути з кишені і покласти на рахунок Бондаренка - це все приємні речі, які показують суспільству, хто правий, а хто ні", - вказав адвокат.

Нагадаємо, Зеленський назвав мера Черкас "бандитом".

Додамо, у Черкасах наприкінці квітня пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.

Тоді через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження. Також суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зеленский, Захист, Мер Черкас, Позов до суду, Честь і гідність.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Джоан Роулінг опублікувала перші розділи нової казки "Ікабог"
02 Експосли США: Ми розчаровані зусиллями по зануренню України у внутрішню політику Америки
03 Коронакриза: Макрон пообіцяв підтримати відчизняний автопром
04 Перша в Центральній Америці: Коста-Ріка легалізувала одностатеві шлюби
05 Бойовики 6 разів обстріляли українські позиції, є загиблий
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців
Уряд схвалив концепцію оплати праці держслужбовців
Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією
Президент Парламентської асамблеї НАТО провів переговори з українською делегацією
Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
Українці цьогоріч на закордонні подорожі витратять удвічі менше
Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
Королева Йорданії одягнула вишиту сукню на урочистий захід
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся