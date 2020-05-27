Мер Черкас подав позов проти Зеленського: просить 1 гривню компенсації

Новини України:Про це заявив адвокат Бондаренка Денис Ципін у відеозверненні, передає УНН.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко подав позов до Печерського районного суду Києва проти Президента України Володимира Зеленського про захист честі й гідності.

"Я, Денис Ципін, адвокат мера Черкас Анатолія Бондаренка, подаю до Печерського районного суду міста Києва позовну заяву про захист честі і гідності, ділової репутації мера Черкас. Ми всі пам’ятаємо, що кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка "бандитом" – ось відповідь. Наш справедливий Печерський районний суд Києва розгляне позовну заяву і визнає, хто правий, а хто ні, і чи може Президент України називати будь-кого у цій країні "бандитом". Я вважаю, що це незаконно, тож побачимо, і побачимось з Президентом України у суді", - заявив він.

Як компенсацію, за словами адвоката, Бондаренко просить стягнути 1 гривню.

"...Сам факт подачі до суду, стягнення з Президента 1 гривні, яку він має витягнути з кишені і покласти на рахунок Бондаренка - це все приємні речі, які показують суспільству, хто правий, а хто ні", - вказав адвокат.

Нагадаємо, Зеленський назвав мера Черкас "бандитом".

Додамо, у Черкасах наприкінці квітня пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців.

Тоді через послаблення карантину у Черкасах поліція відкрила провадження. Також суд заборонив Черкасам пом'якшувати карантин.