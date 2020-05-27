Шмигаль повідомив, коли підготують перспективний план Криму

Перспективний план Автономної Республіки Крим буде сформований негайно після звільнення півострову та завершення окупації.
"Сьогодні визначний день, адже сьогодні ми завершуємо важливий етап реформи децентралізації і затверджуєм останніх три перспективних плани областей, які сформовані. За виключенням окупованих територій, а мається на увазі - Автономну Республіку Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу і Луганська, звичайно ж, попадають у перспективне планування. Щодо Криму, то це питання розглядається, ми проводимо консультації, у тому числі на всіх рівнях, і цей план буде сформований негайно після звільнення Криму і завершення цієї окупації", - сказав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що перспективні плани - це основа майбутніх територіальних громад, які будуть охоплювати 100% України.
Нагадаємо, Кабмін на минулому засіданні затвердив перспективні плани чотирьох областей.