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У Вознесенську батько роками ґвалтував дівчинку, у якої померла мати

У Вознесенську батько роками ґвалтував дівчинку, у якої померла мати
15:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Дівчинка має вади розвитку і зізналась психолагам, що батько "робить їй боляче".

У місті Вознесенську Миколаївської області засудили 40-річного батька-педофіла, який протягом кількох років ґвалтував свою дитину.

В грудні 2019 року чоловік був затриманий за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дочки, мати якої померла, повідомляє видання "Факты".

Дівчинка має затримки в розвитку і відвідує спецшколу-інтернат. Батько, який також має проблеми зі здоров'ям, забирав дочку на вихідні. Правда спливла, коли дівчинка зізналася шкільному психологу, що її тато «п'є горілку» і робить боляче. Про це зі школи повідомили в соціальну службу і поліцію.

"В прокуратурі Миколаївської області, ювенальним прокурором Вознесенської місцевої прокуратури підтримано публічне звинувачення в кримінальному провадженні щодо згаданого жителя Вознесенська. Під час судового розгляду встановлено і доведено, що обвинувачений, застосовуючи фізичне і психологічне насильство, систематично ґвалтував свою дочку", - зазначає видання.

Колегія суддів Вознесенського міськрайонного суду призначила чоловікові покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

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Вознесенск, Зґвалтування, Батько, Неповнолітня.
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