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Бойовики сім разів обстріляли українські позиції

Бойовики сім разів обстріляли українські позиції
09:13 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

 27 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї. 

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького противник зранку обстріляв наші оборонні укріплення з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а у вечері з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Широкіного ворог задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Поруч Старогнатівки оборонні укріплення українських воїнів були обстріляні зі стрілецької зброї. У ранковий час наші військовослужбовці, які захищають підступи до Мар’їнки відмітили проліт безпілотного літального апарату противника типу "Квадрокоптер". Застосувавши штатне озброєння українські герої збили ворожий БпЛА.

По опорних пунктах наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь із мінометів різних калібрів, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення та гранатометів.

Зокрема, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів агресор вів вогонь біля населеного пункту Луганське. Неподалік Кримського та Новолуганського окупанти використовували міномети 82-го калібру.

Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби, 28 травня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, у Росії назвали умову для скасування бойової готовності в ОРДЛО.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
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