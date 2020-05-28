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Сильна злива затопила центр Одеси

Сильна злива затопила центр Одеси
10:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради, передає УНН.

Вулицю Приморську в історичному центрі Одеси, а також Балківську, підтопило у зв’язку з сильними опадами у четвер. Це вплинуло на роботу трамваїв і тролейбусів.

“У часовий відрізок з 6:00 до 9:00 в Одесі випало до 18 міліметрів опадів у форматі залпової зливи. Це призвело до підтоплення вулиць Приморської та Балківської”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією міськради, наразі працівники комунальних підприємств та служб проводять активне очищення ливньової каналізації — вона не забита, проте її пропускна спроможність не відповідає кількості опадів.

Всередині кварталів "ливньовку" чистять працівники ЖКС, на автошляхах — фахівці КП “Міські дороги”. Залучено 32 одиниці техніки.

“Через підтоплення на вулицях Балківський, Приморській, Хімічній та в Рибпорті не працюють або працюють у скороченому форматі трамвайні маршрути № 3,15, 18, 22,27, та тролейбусні маршрути № 8,10”, — зазначили також в міськраді.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, в Україні у четвер, 28 травня, через переміщення циклону з півдня знову очікуються дощі, місцями — сильні. Температура вдень підніметься до 26 градусів вище нуля.

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Все по темі:

Одеса, Опади, Штормове попередження, Сильна злива, Підтоплення.
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