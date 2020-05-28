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Поліція затримала заступника мера Борисполя, який вимагав три квартири в якості хабара

Поліція затримала заступника мера Борисполя, який вимагав три квартири в якості хабара
16:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Затриманий вимагав 30 тисяч доларів або три однокімнатні квартири в новобудові.

Поліція Київської області затримала депутата Бориспільської міської ради за вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, працівники слідчого управління спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та процесуальним керівництвом прокуратури Київщини затримали посадовця під час передачі йому договору купівлі-продажу квартири у місцевій новобудові.

Правоохоронці затримали і посередника. "Встановлено, що чиновник вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні будівельних робіт підприємцем. За такі "послуги" посадовець бажав отримати 30 тисяч доларів або три однокімнатні квартири у новобудові Борисполя", - йдеться в повідомленні.

Як речовий доказ слідчі поліції вилучили договір купівлі-продажу нерухомості на суму 195 тис. 700 грн.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна".

Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу двом чоловікам. Слідство триває.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що затриманий також є заступником мера Борисполя.

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Все по темі:

Полиция, Взятка, Хабар, Заступник мера Борисполя, Три квартири.
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