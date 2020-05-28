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В Укргідрометцентрі розповіли, коли прийде потепління

В Укргідрометцентрі розповіли, коли прийде потепління
16:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Найближчими днями в Україні буде прохолодно.

Потепління прийде в Україну 5-6 червня.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Вже 5-6 червня розпочнеться підвищення температури, яке можна сприймати як літню погоду. У денні години це 20-25 градусів тепла. Звичайно, це залежить від регіону", - повідомив він.

У той же час Кульбіда додав, що зміна погодних процесів в Україні відбувається щодня, і їхню частота у зв'язку з глобальним потеплінням сильно зросла. Тому один день може бути холодним, а наступний - спекотним.

Нагадаємо, у четвер, 28 травня, у багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Погода, Синоптики, Потепління.
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