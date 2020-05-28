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На Донеччині поліція утилізувала 30 кг наркотиків

На Донеччині поліція утилізувала 30 кг наркотиків
17:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.

У Слов’янську Донецької області поліція утилізувала 30 кг наркотиків, які були вилучені в ході розслідування 28 кримінальних проваджень. 

"Слов’янські поліцейські знищили близько 30 кілограмів наркотиків, вилучених під час оперативних та слідчих заходів. Утилізацію проведено згідно з рішенням Слов’янського міськрайонного суду. Серед вилученого – метадон, марихуана та опій ацетильований", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наркотичні речовини, вилучені в ході розслідування у 28 кримінальних провадженнях, утилізовано шляхом спалювання. Знищення відбулось у присутності комісії у складі співробітників поліції, СБУ та Державної виконавчої служби управління юстиції.

"Згідно з вироками суду утилізовано велику партію наркотичних засобів та сировини, а також обладнання для їх виготовлення та вживання. Всього спалено понад 30 кілограмів наркотиків, вилучених під час оперативних та слідчих заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київська митниця зупинила ввезення в Україну зі США канабісу на суму понад 100 тис. грн. Наркотики приховали у посилці, де за декларацією мали бути художні твори.

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Наркотики, Полиция, Донеччина.
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