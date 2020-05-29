Скачать
П'ятниця, 29.05.2020
В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429
В Україні підтвердили 22 811 випадків коронавірусу, з них за добу – 429
ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб
Президент Арсеналу Кесвік покинув лондонський клуб
Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест
Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест

ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
09:11 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

28 травня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Павлополя проти наших оборонців противник використав станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Неподалік Широкіного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, а біля Старогнатівки задіяв ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

По опорних пунктах наших захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці відкривали вогонь із озброєння, яке давно мало б бути відведеними від лінії бойового зіткнення.

Зокрема, біля Кримського агресор двічі застосував міномети калібру 120 мм випустивши загалом 13 мін та ще одного разу обстріляв наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На околицях Богданівки окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За даними розвідки, 28 травня наші воїни ліквідували одного та поранили чотирьох окупантів. Також було знищено один міномет противника.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби, 29 травня, російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Богданівка вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу, 29 травня, втрат серед українських оборонців немає.

Нагадаємо, у зоні ООС помер командир танкової бригади.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Сєдокова нарвалася на критику в соцмережі через фото
02 В АПЛ визначилися з датою відновлення чемпіонату
03 На Буковині зафіксували 58 нових випадків коронавірусу
04 Злата Огнєвіч випустила останню пісню своєї трилогії кохання - "Гола правда"
05 Сьогодні стартував 7-й Чілдрен Кінофест
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Дощі та до 27 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні
Дощі та до 27 градусів тепла: прогноз погоди на сьогодні
Вакарчук задекларував чотири авто, дві квартири, рояль і понад 3,5 мільйона гривень доходу
Вакарчук задекларував чотири авто, дві квартири, рояль і понад 3,5 мільйона гривень доходу
США накрив тропічний шторм &quot;Берта&quot;
США накрив тропічний шторм "Берта"
Шавуот 2020: історія і традиції єврейського свята
Шавуот 2020: історія і традиції єврейського свята
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся