Сьогодні в школах України пролунає "останній дзвінок"

Новини України:Правда, цьогоріч свято останнього дзвони пройде у незвичному онлай-форматі.

Сьогодні, 29 травня, у більшості шкіл України пройде "Останній дзвоник", однак цього року він пройде не як завжди, а в режимі онлайн. Деякі школи вирішили, що карантин не стане на заваді і придумали свої оригінальні варіанти святкування закінчення навчального року у школах.

У Міністерстві освіти раніше повідомили, що через продовження карантину, дистанційні заняття триватимуть аж до 29 травня. Далі учні підуть на канікули. Свято останнього дзвоника та випускні вечори в міністерстві порадили не проводити.

Проте за час дистанційного навчання ми уже звикли до онлайн-форматів спілкування. Тож у багатьох школах України проведуть останні святкові уроки в Zoom, дехто постарався і заздалегідь підготував міні-фільми про школу, клас і закінчення навчального року 2019 - 2020.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу і запроваджений через неї карантин з 12 березня навчання у школах проходили дистанційно. На українському телебаченні та офіційних каналах Міносвіти в Youtube тривала Всеукраїнська школа-онлайн.

Як повідомляв УНІАН, раніше у МОН заявили, що вчителі восени пройдуть з учнями матеріал, який припав на карантин.

За даними Міносвіти, до 1 липня має бути завершений навчальний рік; до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень; упродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

"Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після завершення ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року", - розповіли у відомстві.