Аваков відзвітувався Зеленському щодо подій у Броварах

Новини України:Передає УНН із посиланням на пресслужбу Президента.

Президент України Володимир Зеленський заслухав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо конфлікту, який стався у Броварах Київської області у п’ятницю вранці. На зустрічі також був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Те, що відбувалося, навіть сутичками не можна назвати. Це нагадувало 90-ті", – сказав Глава держави на початку розмови.

Очільник МВС доповів Президенту, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями у Броварах, і, за однією з версій, може бути пов’язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

У сутичці брали участь близько 100 осіб. Один автобус з озброєними людьми приїхав з Вінниці, інша група на трьох мікроавтобусах прибула зі столиці.

"Київські перевізники покликали так званих "тітушок", запросивши їх зі столиці та Вінницької області", – зазначив Аваков.

За інформацією міністра, група з Вінниччини – співробітники однієї з охоронних фірм.

"На даний час затримано 20 осіб, троє перебувають у лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості", – повідомив міністр внутрішніх справ.

Оголошено план-перехоплення для затримання організаторів. Також встановлюються особи, які направляли озброєних людей з Вінниці.

Міністр повідомив, що поліція перебуває у координації з прокуратурою та судом щодо обрання затриманим запобіжних заходів.

Також, за словами Авакова, будуть зроблені кадрові висновки щодо Вінницької області.

"Чому випустили таку групу людей, хоч і з мисливською зброєю? Треба було реагувати. До кінця дня я зможу запропонувати, яке адміністративне реагування треба робити", – сказав міністр.

Президент наголосив на тому, що має бути проведено розслідування для встановлення й покарання винних.

Уряд, зі свого боку, має надати допомогу пересічним громадянам, які постраждали внаслідок сутички.

"Потрібно, щоб ми знайшли замовників, щоб вони понесли покарання. Також, щоб на рівні уряду ми зрозуміли, як допомогти звичайним людям, майно яких постраждало у цій сутичці", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Броварах під Києвом вранці у п'ятницю сталася стрілянина під час сутичок, поліція провела масові затримання.

Пізніше стали відомі деталі ранкового конфлікту. Також повідомлялося, що троє учасників конфлікту отримали поранення.

Нагадаємо, через стрілянину у Броварах правоохоронцями введено план-перехоплення, поліція шукає 5 автівок, в яких можуть бути учасники конфлікту.

Також поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом інциденту.