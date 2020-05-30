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Кличко планує балотуватися на посаду мера Києва

Кличко планує балотуватися на посаду мера Києва
02:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що збирається знову балотуватися.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що балотуватиметься на другий термін очільника столиці та підкреслив, що його партія "УДАР" може пройти через ребрендинг перед місцевими виборами 2020 року.

Про власні плани й плани політсили, лідером якої він є, Кличко розповів у коментарі "Радіо НВ".

Чинний мер Києва підкреслив, що збирається знову балотуватися. Втім офіційну заяву про це він зробить тоді, коли офіційно стартує виборча кампанія. Щодо своїх переваг над іншими кандидатами він підкреслив, що вони зможуть багато обіцяти, але він уже має чим звітувати перед виборцями.

"Цього літа ми пройдемо символічне число у тисячу кілометрів відремонтованих доріг, освітлення в місті й десятки відремонтованих парків, сучасний транспорт і багато інновацій", – перерахував мер Києва.

Кличко заявив, що партія найближчим часом заявить, у якому форматі вона братиме участь у місцевих виборах. Мовляв, її може очікувати ребрендинг.

"Я не можу сказати, чи ребрендинг точно буде. Я лише не виключаю таку можливість. Я, мабуть, сказав трохи більше, ніж потрібно було", – сказав мер Києва.

За його словами, у партії є дві полярні думки – провести ребрендинг або ж опиратися на відомий бренд "УДАРу". Остаточно планують визначитися найближчим часом.

 
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Виталий Кличко, Мэр, Києв, Столиця.
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