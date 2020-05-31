ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції

Новини України:Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

30 травня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Авдіївки противник у ранковий час задіяв міномети калібру 82 мм. Згодом агресор ще тричі обстрілював наші оборонні укріплення біля цього населеного пункту з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Оріхового окупанти застосували цілий спектр піхотного озброєння. Зокрема, по наших позиціях противник двічі вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, російські найманці два рази обстрілювали українських воїнів біля Хутора Вільного. Спочатку агресор використав станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, а згодом випустив 7 мін калібру 82 мм.

За даними розвідки, 30 травня наші воїни поранили двох окупантів.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби, 31 травня, російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, у Чехії двох мешканців звинувачують в участі у бойових діях на Донбасі проти України.