Зеленський привітав з днем народження Кривий Ріг та Київ

Новини України:Про це він написав у Telegram-каналі, передає УНН.

Президент України Володимир Зеленський привітав з днем народження два міста – Кривий Ріг та Київ, зазначивши, що їх не можна порівнювати, в одному місті він народився, а в іншому став тим, ким є.

“Цими вихідними відзначають свої дні народження два моїх рідних міста. Першому виповнюється 1538 років. Друге — трішки молодше. Йому 245. Це Київ та Кривий Ріг. Чи можливо їх порівнювати? Ні. Це все одно, що обирати, кого ти любиш більше — маму чи тата. У Кривому Розі я народився, а в Києві остаточно став саме тим, ким я є”, — написав Зеленський.

За його словами, є те, що беззаперечно об’єднує ці міста. Це неймовірні, талановиті, сміливі, світлі та добрі люди. Власне, як і в усій нашій Україні.

“І до Києва, і до Кривого Рогу мені завжди хочеться повертатись. У Кривому Розі, в РАЦСі, я дав обітницю вірності своїй дружині. У Києві, в парламенті, я присягнув на вірність українському народові. В обох випадках я прагнув зробити людей щасливими. І не має значення — це одна людина чи багатомільйонна країна. Головне — бути вірним своїм клятвам кожного дня та кожної миті”, — написав Президент.

Зеленський побажав Києву та Кривому Рогу завжди бути здоровими в усіх сенсах цього слова.

“Бути здоровими в питаннях комфорту, безпеки, затишку та дозвілля. Мати міцний імунітет від "вірусу поганих доріг“, тримати дистанцію від заторів і хаотичної забудови. Регулярно одержувати вітамінний заряд від івентів, концертів, змагань і масштабних інвестицій. На повні груди дихати чистим повітрям. Бути, жити і квітнути ще не одну тисячу років”, — підсумував Президент.

Нагадаємо, День Києва, 31 травня, цього року відзначатимуть у теле— та онлайн-форматі, оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв’язку із коронавірусом.