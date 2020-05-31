Пункти пропуску у зоні ООС переходять на літній графік роботи

Новини України:Із 1 червня КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил працюватимуть із 06:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на літній режим функціонування та здійснюватимуть перепускні заходи з 06:00 до 20:00", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ «Золоте» – дорожній коридор «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ»;

КПВВ «Майорське» – дорожній коридор «Горлівка – Бахмут»;

КПВВ «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;

КПВВ «Новотроїцьке» – дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)»;

КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик) – дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь»;

КПВВ «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

У пресцентрі також нагадали, що з 22 березня з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

У виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних документів на підтвердження особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково.