Скачать
Неділя, 31.05.2020
В Україні за добу підтвердились 468 випадків COVID-19
В Україні за добу підтвердились 468 випадків COVID-19
ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
"Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
"Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС
Корабель Crew Dragon вже на орбіті та прямує до МКС

Пункти пропуску у зоні ООС переходять на літній графік роботи

Пункти пропуску у зоні ООС переходять на літній графік роботи
10:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Із 1 червня КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил працюватимуть із 06:00 до 20:00.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"З 1 червня контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на літній режим функціонування та здійснюватимуть перепускні заходи з 06:00 до 20:00", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, на літній режим роботи будуть переведені:

КПВВ «Золоте» – дорожній коридор «Стаханов - Золоте - Гірське - Лисичанськ»;

КПВВ «Майорське» – дорожній коридор «Горлівка – Бахмут»;

КПВВ «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;

КПВВ «Новотроїцьке» – дорожній коридор «Донецьк – Маріуполь (через Маріуполь)»;

КПВВ «Гнутове» (с. Піщевик) – дорожній коридор «Новоазовськ – Покровськ – Талаківка – Маріуполь»;

КПВВ «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

У пресцентрі також нагадали, що з 22 березня з метою ефективної протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування осіб та транспортних засобів.

У виняткових випадках за наявності критично важливих життєвих обставин та відповідних  документів на підтвердження особі може бути наданий дозвіл на перетин лінії розмежування.

Про відновлення пропуску через КПВВ буде повідомлено додатково.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Робота, ООС, Пункти пропуску, Літній графік.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Шахтар" і "Динамо" сьогодні зустрінуться на НСК "Олімпійський"
02 У МОЗ пояснили, чому в Україні багато медиків захворіли коронавірусом
03 ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
04 У Парижі затримали понад 90 демонстрантів за порушення карантину
05 В Єрусалимі відкрили Храмову гору після двох місяців карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну
Сьогодні відзначають Всесвітній день без тютюну
Через пандемію COVID-19 кількість бідних дітей в світі зросте на 15%
Через пандемію COVID-19 кількість бідних дітей в світі зросте на 15%
Трамп хоче перенести саміт G7 на осінь та запросити на нього Росію
Трамп хоче перенести саміт G7 на осінь та запросити на нього Росію
Google переніс презентацію Android 11 через протести в США
Google переніс презентацію Android 11 через протести в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся