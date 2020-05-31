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Прохолодно і дощитиме в Україні в перший день літа

Прохолодно і дощитиме в Україні в перший день літа
13:39 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини України:Найближчої доби, 1 червня, над Україною утримуватиметься волога і переважно прохолодна повітряна маса, продовжиться слабке зростання атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок в Україні очікуються часом невеликі та помірні дощі, вночі в південних і східних областях без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 11-16°, в південних і східних областях 18-23°.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний дощ; температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 1 червня найвища температура вдень була 31,7 в 1979, 2011 р., найнижча вночі 4,1 у 1904 р.

У вівторок, 2 червня, в Україні невеликі та помірні дощі. Вітер північно-західний, на сході – південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на сході країни та узбережжі морів до 12°, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській областях 10-15°, на решті територій 14-19°, у східній частині до 22°.

На високогір'ї Карпат дощ із мокрим снігом; вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 4-6° тепла.

У Києві 2 червня невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 12-14°.

31 травня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 15-18°, у Дніпрі біля Києва 14°.

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Погода, Україна, Дощ, Прохолодно, В регіонах.
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