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Пробіг під каштанами та запуск роботи фонтанів: як минає День Києва

Пробіг під каштанами та запуск роботи фонтанів: як минає День Києва
15:51 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:У День Києва, який цього року відбувається в онлайн-форматі, вже відбувся традиційний "Пробіг під каштанами" та було відкрито сезон роботи фонтанів.

Так, сьогодні, у День Києва, "Пробіг під каштанами" відбувся в онлайн-форматі. Як вказали організатори, понад 3 700 українців з різних куточків України і навіть світу долучились до ініціативи #ПробігONлайн з метою підтримки працівників медичної сфери у період пандемії.

За кожного учасника Команда Амбасадорів, на чолі з мером Києва Віталієм Кличком та міністром молоді і спорту Вадимом Гутцайтом, подолали дистанцію 5 км у прямому ефірі. З початку запуску ініціативи #ПробігONлайн на допомогу українським медикам вже вдалось зібрати понад 370 000 грн.

Також сьогодні розпочали свою роботу центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу. Відтепер водограї працюватимуть згідно зі  своїм графіком й тішитимуть киян своєю красою.

Цьогоріч розпочав свою роботу фонтан у парку Марії Заньковецької, що на вулиці Великій Васильківській, 119-121. Цей фонтан було побудовано близько 30 років тому, а не працював він з 2018 року. Відтепер фонтан працюватиме з середи до понеділка, а у вівторок проводитимуть необхідну очистку обладнання. Щовечора з 20:30 до 23:00 можна насолодитися різнобарв’ям кольорів фонтану, бо він має світловий супровід.

До кінця поточного року "Київводфонд" планує провести капітальний ремонт фонтану "Засновники Києва". Цей фонтан з’явився на Майдані Незалежності ще у 2001 році.

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Все по темі:

День Києва, Каштани, Онлайн формат, Пробіг, Фонтани.
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