У Львові троє людей випали з балкону другого поверху

Новини України:Потерпілих госпіталізували.

Увечері неділі, 31 травня, у Львові на вулиці Литвиненка, 13, через крихкі поруччя троє людей випали з балкона другого поверху.

Потерпілих госпіталізували до міської лікарні швидкої допомоги, повідомляє гаряча лінія Львова.

Травмувалася, зокрема, 32-річна жінка. Попередньо, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та закритий перелом попереку.

Окрім того, із закритим переломом нижньої третини обох передпліч та черепно-мозковою травмою госпіталізували 38-річного чоловіка. Ще один травмований, 34-річний чоловік, отримав забій правого плеча.

"Чоловіки з ознаками алкогольного сп'яніння", - додали у повідомленні.