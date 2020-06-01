На дорогах Києва утворилися великі затори

Новини України:На дорогах Києва у понеділок, 1 червня, спостерігаються великі затори.

Про це свідчать дані Google Maps.

Зокрема, затори утворилися біля станцій метро "Контрактова площа", "Золоті ворота", "Хрещатик", "Дніпро", "Театральна", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Поштова площа" та "Арсенальна".

Ускладнений рух біля станцій "Кловська", "Палац Спорту" та "Печерська".

Значні затори на бульварі Тараса Шевченка, а також на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Повітрофлотському та Академіка Паладіна.

Складно проїхати також по вулицях Січових Стрільців, Хрещатик, Вадима Гетьмана, Басейній, Грушевського, Жилянській та Олени Теліги.

Незначні затори спостерігаються біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин" і "Житомирська".

На Лівому березі складно проїхати біля станцій метро "Дарниця", "Лівобережна", "Чернігівська".

У напрямку Правого берега затори спостерігаються на Північному, Південному, Дарницькому мостах, а також мостах Патона та Метро.

Як повідомляв Укрінформ, з 22 травня в Україні розпочався другий етап послаблення карантину, спричиненого пандемією COVID-19, що передбачає відкриття низки закладів та часткове поновлення руху громадського транспорту. В Києві наземний пасажирський транспорт запрацював 23 травня, а 25 травня поновило роботу метро.