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Окупанти на Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ

Окупанти на Донбасі блокують роботу спостерігачів ОБСЄ
15:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Окупаційні війська на Донбасі систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до непідконтрольних урядові України територій.

На цьому наголошує українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, повідомляє штаб ООС.

"Окупаційні війська навмисно здійснюють провокаційні обстріли ділянок розведення та населених пунктів, а також систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Всі ці факти підтверджуються представниками СММ ОБСЄ в їхніх щоденних звітах", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, минулого тижня спостерігачі української сторони СЦКК зафіксували обстріл населеного пункту Авдіївка, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок. Жертв і поранених серед цивільного населення немає.

На Донбасі з початку року від обстрілів постраждали десятеро дітей

Водночас, безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території поблизу населеного пункту Тернове Донецької області зафіксував розміщення трьох одиниць реактивної системи залпового вогню та шістдесят два танки Т-72Б і Т-64.

"З метою приховування від патрулів СММ розміщення військової техніки з порушенням Мінських домовленостей на непідконтрольній урядові України території російські окупанти систематично перешкоджають діяльності СММ ОБСЄ, посилаючись на розповсюдження COVID-19 або на необґрунтовані накази їхніх командирів. Так, з початку 2020 року зафіксовано вже понад 452 подібні випадки", - заявляють в СЦКК.

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Донбас, ОБСЄ, Окупанти, Спостерігачі.
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